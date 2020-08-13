Петр Ян, обладатель чемпионского пояса UFC из РФ, прокомментировал грядущий поединок между американцем Джастином Гэтжи и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Согласно его словам, американский спортсмен является большой угрозой для Нурмагомедова, так как тот обладает неповторимой ударной техникой, прекрасной борьбой и хорошим боксом. Однако, по мнению Яна, фаворитом является все же его соотечественник.

Многие отмечают, что россиянин имеет хорошую борьбу, но при этом забывают, что он использует нестандартную борьбу и отлично переводит зацепами, поэтому имеет преимущество перед Гэтжи, считает Петр Ян. Напомним, что поединок между американским и российским спортсменами состоится 24 октября текущего года.