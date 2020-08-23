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Врач-трихолог Наталья Короткова рассказала о том, что у людей, которые переболели коронавирусом, начали часто выпадать волосы.

Впрочем, она отмечает, что дело не только в том, что они подхватили коронавирус. Также влияние оказали стресс, который эти люди пережили, и лечение, которое было им оказано. Как отметила врач, каждый третий пациент жалуется на потерю волос, которые лезут “прям клочьями”.

Короткова заверила, что в большинстве случае дело в острой диффузной телогеновой алопеции и фолликулы волос не подверглись необратимым изменения. Таким образом, проблемы с выпадением волос можно решить.

Для этого врачу необходимо сделать обследование пациента и выявить, нет ли в его организме каких-либо ещё смежных процессов, которые могут повлиять на выпадение волос.

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