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В США начали разрабатывать новый палубный истребитель, который должен стать заменой таким самолётам, как F/A-18E/F Super Hornet, а также EA-18G Growlet.

Разработка также должна обладать возможностями, аналогичные тем, что сейчас есть у F-35C Lighting II, но быть лучше и иметь обновлённые технологии и большую дальность полёта. Так, он будет иметь дальность в одну тысячу морских миль, в то время как у F-35C – 700 миль. Также большое внимание будет уделено улучшению компьютерных систем и их надёжности.

Создание нового боевого самолёта, как отмечается, предназначено для новой стратегии, заключающейся в противостоянии России и Китаю. Для программы, которой дали название Next Generation Air Dominance американские военнослужащие открыли офис, а также уже устроили консультации с представителями авиапромышленности.

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