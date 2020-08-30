Нэнси Пелоси, политик-демократ из США, и ее коллега Адам Шифф уверены, что только РФ демонстрирует активное вмешательство в выборы президента в стране.

Согласно их словам, хоть раньше администрация Белого дома и заявляла, что сразу несколько государств имеют свои интересы в выборах в США, однако цели РФ, Ирана и КНР не совпадают между собой. Они добавили, что именно Москва пытается подорвать грядущее голосование, используя целый комплекс инструментов, желая обеспечить для себя наилучший результат.

Данное заявление было сделано после того, как в американской разведке решили больше не осуществлять брифинги, связанные с обсуждением вопроса об обеспечении безопасности на президентских выборах. Причиной этого стали утечки информации с предыдущих встреч.