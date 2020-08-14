Тарас Демура, глава TUI России, сообщил о том, что турецкие отели, находящиеся в курортных городах, решили снизить цены на свои номера для путешественников из РФ на 20% и более.

Отмечается, что в августе текущего года стоимость размещения в гостиницах Турции в среднем находится на том же уровне, что и в июне прошлого года. В тот момент времени путевка на турецкие курорты стоила примерно 650 долларов. Сейчас же она стоит 500-560 долларов. Речь идет о туре на одного человека.

В настоящее время путевка в Турцию на 7 дней на двоих человек в пятизвездочном гостиничном комплексе «все включено» обойдется российским туристам примерно в 100 000 рублей. Туристические операторы считают, что до конца осени турецкие курорты посетят примерно 1,2 миллиона россиян.