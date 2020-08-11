Иван Охлобыстин, киноактер из РФ, надеется, что его коллегу Михаила Ефремова суд не станет приговаривать к тюремному заключению, а назначит условный срок.

По мнению артиста, он очень надеется, что Ефремова не станут сажать в тюрьму, так как он там умрет. Оптимальное решение в этом случае приговорить его к условному сроку, чтобы он продолжал давать стране лучшее, что у него есть, считает Охлобыстин. Если же его посадят в поселение, то с большой вероятностью он сопьется.

Актер заявил, что для него Ефремов является не только другом, но и крестным отцом его дочки Анфисы, поэтому он продолжит поддерживать коллегу. Однако Охлобыстин не собирается «романтизировать» случившееся, так как понимает, что было совершенно очевидное преступление.