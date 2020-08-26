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В издании Military Watch появилась статья о российской беспилотной субмарине «Цефалопод», процесс разработки которой вступил в решающую стадию. Военные эксперты уверены, что эта атомная подлодка станет серьезной угрозой для подводных аппаратов и кораблей ВМС США.

Авторы рассказали о том, что сегодня единственной подобной разработкой РФ является субмарина «Посейдон». Этот БПА – настоящая «ядерная торпеда», умеющая перемещаться под водой со скоростью до 200 км/ч. Вооружение, установленное на борту, вполне может «распылить на атомы» целую группировку морских суден потенциального противника либо крупный объект инфраструктуры.

«Цефалопод», по мнению экспертов – еще более опасная субмарина. Главная ее особенность – умение незаметно подбираться к кораблям и объектам инфраструктуры, выпуская по ним мини-торпеды. Уже сейчас специалисты называют новую подлодку охотником за подводными аппаратами. Она может использоваться для решения широкого круга задач – от сопровождения ракетоносцев до уничтожения вражеских суден.

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