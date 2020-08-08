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Стало известно о смерти заразившегося коронавирусной инфекцией архимандрита Германа. Насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры многие знали по его ритуалам, на которых он изгонял «бесов» из людей.

Священнослужитель нередко попадал в новостные заголовки, так как практически каждую неделю проводил чин по исцелению людей от «нечистых духов». Подобный обряд именуется «отчиткой». Герман был уверен, что «бесы» вселяются в тех, кто часто грешит. Он также заявлял, что главной причиной всех болезней является грех.

Точная причина смерти архимандрита не называется. Отмечается лишь, что он умер после затяжной болезни, вызванной COVID-19. Летом прошлого года Германа освободили от должности настоятеля Воскресенского подворья Лавры. После чего его назначили почетным настоятелем.

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