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В управлении СКР по Сахалину сообщили о том, что в южной части острова местные жители обнаружили скелет человека.

Сотрудники южно-сахалинского отдела СК заявили, что вечером 19 августа получили сообщение о том, что в лесополосе, расположенной в окрестностях СНТ «Ласточка», были найдены человеческие останки в виде скелета. Во время внешнего осмотра следователям не удалось выяснить личность и причину смерти погибшего.

Чтобы установить обстоятельства смерти умершего, правоохранители направили скелет в морг и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося также начата проверка.

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