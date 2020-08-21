В управлении СКР по Сахалину сообщили о том, что в южной части острова местные жители обнаружили скелет человека.

Сотрудники южно-сахалинского отдела СК заявили, что вечером 19 августа получили сообщение о том, что в лесополосе, расположенной в окрестностях СНТ «Ласточка», были найдены человеческие останки в виде скелета. Во время внешнего осмотра следователям не удалось выяснить личность и причину смерти погибшего.

Чтобы установить обстоятельства смерти умершего, правоохранители направили скелет в морг и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося также начата проверка.