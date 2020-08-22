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Во Владимире пять человек подали заявки на должность мэра города.

Подать документы требовалось до 16 часов пятницы. 3 сентября состоится рассмотрение программ претендентов. После этого будут отобраны трое для отчета перед депутатами горсовета. Затем, 13 сентября, состоится избрание Совета депутатов, и перед ними кандидатам нужно будет защищать свои программы.

Заявки подали: глава городской администрации Шохин Андрей, экс-глава Камешковского района Андреев Артем, директор “Томикс” Казаков Сергей, проректор ВлГУ Лев Логинов, а также бизнесмен Денис Найденов.

Отмечается, что последний кандидат подал заявку после 16 часов, однако её приняли из-за того, что юристы Найденова пришли в комиссию ещё до завершения срока. Однако документы можно было и отклонить, и вопрос о допуске будет поставлен перед комиссией.

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