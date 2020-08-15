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62-летнего жителя Петрозаводска приговорили к 18 годам тюремного заключения за серию изнасилований несовершеннолетних. Известно, что мужчина уже отсидел 5 лет за совершение подобных преступлений, совершенных в 2011 году.

Следствию удалось установить, что насильник ремонтировал обувь в подвале одного из жилых домов города. Именно этот подвал он использовал для своих преступлений. Мужчина заманивал туда жертв и совершал сексуальные действия в отношении них.

Летом 2019 года жертвами преступника стал мальчик 2012 года рождения, а также 3 девочки в возрасте 11 и 6 лет. Следователям удалось обнаружить неопровержимые доказательства вины насильника. Они собрали вещественные доказательства, а также аккуратно опросили пострадавших, привлекая опытных детских психологов.

Надежная доказательная база позволила приговорить преступника к 18,5 годам заключения в колонии строгого режима.

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