Специалисты из Великобритании провели трёхмерное сканирование мумий животных из Древнего Египта.

Среди просканированных животных есть кошка, птица и змея. Отмечается, что в Древнем Египте мумификация домашних животных была весьма распространена. Мумий делали не только из указанных животных, но также и из собак, ибисов, крокодилов, и других. Кроме того, у древних египтян в ходу было бальзамирование животных для дальнейшей продажи посетителям храмов.

Как предполагается, в то время было создано до 70 миллионов мумий различных зверей.

В исследовании учёные изучили мумии, хранящиеся в Египетском центре при Университете Суонси. Была задействована микро-компьютерная томография. Ранее подобных исследований никогда не проводилось. При изучении мумии кошки выяснилось, что её убили в возрасте около пяти месяцев. Птица оказалась пустельгой, а змея – молодой египетской коброй, которая долго жила без воды.