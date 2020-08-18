Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила о внесении изменений в положение о наградах для многодетных родителей. Ее представители пояснили, что это не первый случай корректировки документа, однако новые изменения должны помочь в формировании четкой системы награждения.

Так, в 2007 году для многодетных родителей были учреждены знаки отличия «Слава матери» и «Отцовская слава». Они вручаются по сей день и будут вручаться в будущем, однако теперь одновременно с наградой многодетным матерям дополнительно вручат денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей.

Упомянутые выше знаки отличия вручаются только жительницам Ленобласти, которые не уезжали в другие регионы и воспитали 5 или более детей. При этом семья, в которой воспитываются дети, должна вести достойный образ жизни, отвечать всем нравственным и духовным требованиям.

К награде представляются женщины, которые родили пятого или последующих детей в период с 1989 по текущий годы. При условии, что у них нет других наград, таких как «Материнская слава», «Медаль материнства» и прочих.