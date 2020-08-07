Представители Минздрава РФ отреагировали на появление сообщений о том, что некоторые чиновники и врачи из Москвы получили предложение получить прививку от COVID-19.

Согласно их словам, вакцинация россиян стартует лишь после того, как препарат получит регистрационное удостоверение. Данное правило относится и к добровольному прививанию, осуществляемому в ходе 3-й стадии клинических исследований.

Ранее в издании Bloomberg отметили, что получили текст подобного предложения. В нем указывается, что вакцина успешно прошла клинические тесты, доказав свою безопасность для человека. Собеседник информационного агентства из московской мэрии заявил, что подобные приглашения были выданы его коллегам.