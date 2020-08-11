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Артистка и бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опровергла слухи о том, что имела романтические отношения с коллегами по работе.

Согласно словам юмористки, за все время знакомства с Дмитрием Брекоткиным и другими участниками популярного шоу у нее не было никаких романов и интрижек. Она добавила, что со своими коллегами и их супругами у нее построены исключительно дружеские отношения. Сейчас же она участвует в съемках детского КВН.

Что касается соответствующих слухов, то они начали появляться по той простой причине, что Михалкова длительный период времени была единственной девушкой в группе. Поэтому в СМИ часто всплывала информация, что она якобы крутит романы с теми или иными участниками «Уральских пельменей».

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