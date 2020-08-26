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Оперная певица Мария Максакова, также являющаяся бывшим депутатом Госдумы, заявила, что может являться родственницей Иосифа Сталина.

Как сообщается, на такую мысль её натолкнула семейная история о том, что её бабушка, также являющая оперной певицей, была в близких отношениях со Сталиным. Чтобы выяснить возможное родство, она сдала ДНК-тест, результаты которого были озвучены в эфире шоу “Пусть говорят” на Первом канале.

Отмечается, что правнук Сталина Селим Бенсаад ещё до результатов заявил, что не верит тому, что Мария может являться его родственницей. Он посчитал, что она лишь хочет пропиариться. Сама же она сообщила, что ей не нужна слава или деньги, а важна правда.

В исследовании были использованы ДНК Бенсаада, а также внука Сталина Юрия Давыдова. Тест показал, что Максакова и Давыдов на 95,86% не могут являться родственниками. А вот родство Максаковой и Бенсаада возможно на 56,65%.

После того, как снимут ограничения из-за пандемии коронавируса, Максакова собирается прилететь в Москву для проведения более точных ДНК-тестов.

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