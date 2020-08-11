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В ночь на минувшее воскресенье во дворе на ул. Пролетарской в Магадане кто-то разбил лобовые стекла на двух припаркованным рядом с домом авто. Полиция сработала максимально оперативно. Уже сегодня ей удалось установить личности хулиганов и задержать их.

Подозрение пало на троих мужчин, проживающих в областном центре. Их мотивы пока не установлены, но расследование все еще продолжается.

Пресс-служба УМВД по региону сообщает, что в настоящий момент уголовное дело еще не открыто. Но в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Кроме того, пресс-служба рассказала и о другом раскрытом преступлении. Сотрудникам правоохранительных органов удалось также задержать гражданина, который в конце июля украл имущество из одного из гаражей на ул. Брусничной. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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