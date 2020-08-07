Белорусский президент заявил, что на всей планете сейчас ведется экономическая и политическая война, замаскированная под пандемию Covid-19. Однако, несмотря на все трудности, Беларуси удалось успешно справиться с данным испытанием. «Мы игнорировали всех недоброжелателей и критиков, и, как показала практика, все делали совершенно верно», – сказал А. Лукашенко.

Кроме того, он заметил, что в настоящий момент не существует каких-либо способов победить болезнь. Имеются только бесконечные разговоры о попытках изобрести вакцину, а также рекомендации ВОЗ и других подобных организаций.

Напомним, Белоруссия практически полностью проигнорировала такие рекомендации. В стране не вводили карантин, не предпринимали ограничительные меры, не требовали от граждан самостоятельно изолироваться от общества. Кроме того, на протяжении всего текущего года постоянно проводятся самые разнообразные массовые мероприятия.