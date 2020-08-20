читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram поделилась фотографией, на которой предстала в полупрозрачном топе.

В кадре актриса позирует сидя, раскинув руки в стороны и зажмурившись. Она облачена в спортивные брюки белого цвета, короткий светлый полупрозрачный топ, под которым виднеется чёрный бюстгальтер. В подписи Арзамасова ответила критикам, которые считают, что она не умеет позировать и на фотографиях закрывает глаза. Она написала, что “ОНА” щурится, как кошка на солнечной завалинке.

Также Арзамасова отметила, что в последнее время находится между сном и реальностью, не уточнив, что подразумевает под этим. В завершение сообщения актриса пожелала своим подписчикам добрейшего дня.

Поклонники в ответ засыпали актрису множеством комплиментов, сообщив, что она прекрасна и светится на фото, и сравнив её с солнышком.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС, снял на видео пять таинственных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.08.2020
  • читать 1 минуту

Амфибию «Дрозд» представят на форуме «Армия-2020»

В рамках форума «Армия-2020» компания БМК собирается продемонстрировать глиссирующую амфибию «Дрозд» с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Завершилась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой

В Москве состоялась церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Как сообщается, церемония… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – ясно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 20 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 20 августа – ясно, до 32 °C |