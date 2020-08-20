Актриса Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram поделилась фотографией, на которой предстала в полупрозрачном топе.

В кадре актриса позирует сидя, раскинув руки в стороны и зажмурившись. Она облачена в спортивные брюки белого цвета, короткий светлый полупрозрачный топ, под которым виднеется чёрный бюстгальтер. В подписи Арзамасова ответила критикам, которые считают, что она не умеет позировать и на фотографиях закрывает глаза. Она написала, что “ОНА” щурится, как кошка на солнечной завалинке.

Также Арзамасова отметила, что в последнее время находится между сном и реальностью, не уточнив, что подразумевает под этим. В завершение сообщения актриса пожелала своим подписчикам добрейшего дня.

Поклонники в ответ засыпали актрису множеством комплиментов, сообщив, что она прекрасна и светится на фото, и сравнив её с солнышком.