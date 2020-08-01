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Леди Гага, известная исполнительница из США, разместила на своей страничке в «Инстаграме» снимки, на которых предстала перед поклонниками без макияжа.

На первой фотографии знаменитость позирует в розовом спортивном бюстгальтере. На ее лице отсутствует какая-либо косметика, а волосы собраны в пучок. На заднем фоне можно увидеть лежаки и бассейн. В подписи к снимку звезда отметила, что часто ходит кругами во дворе, думая о том, что сказать фанатам. Фото набрало более 2,5 миллиона лайков.

Второе фото появилось вчера. На нем Леди Гага предстала с распущенными волосами и в бежевом топе. Как и в прошлый раз, она не нанесла на лицо макияж и не стала пользоваться фотошопом. Фанаты певицы восхитились ее естественной красотой, оставив массу комплиментов в комментариях.

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