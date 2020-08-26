Forbes опубликовал список блогеров, которые в российском Instagram заняли первые места по величине заработков на рекламе.

Первое место заняла Ксения Собчак, доход которой составляет 1,48 миллионов долларов. Это на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что журналистка возглавляет топ уже второй год.

Следующее место заняла Полина Гагарина, у которой доход заметно меньше – 890 тысяч долларов. Третье место – Ида Галич с 850 тысяч долларов. Ксения Бородина- находится лишь на четвёртой позиции с доходом в 770 тысяч долларов. Пятое место – Алины Левда, 760 тысяч долларов.

Шестую строчку получила Настя Ивлеева с 610 тысячами долларов. Седьмое место – Валерия Чекалина, 610 тысяч долларов. На восьмой позиции с доходом в 600 тысяч долларов находится Регина Тодоренко, и на девятой – Елена Темникова, также около 600 тысяч долларов.

Доход бойца ММА Хабиба Нурмагомедова от рекламы в Instagram составляет лишь 600 тысяч долларов, что ставит его на десятое место.