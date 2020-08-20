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Сергей Соседов, критик и журналист, посмеялся над участием Лолиты Милявской, исполнительницы из РФ, в постановках театра «Модерн».

Знаменитость должна будет сыграть роль Агафьи Тихоновной – невестки из спектакля «Женитьба». По мнению критика, зрители увидят самую настоящую халтуру. Он добавил, что приглашение певицы в театр принижает не только театральное искусство, но и великую литературу.

Соседов назвал Милявскую прекрасным и искренним человеком, однако он уверен, что она совершенно не подходит под роль Тихоновной. Ни фактурой, ни лицом исполнительница не подойдет для «Женитьбы».

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