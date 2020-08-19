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Космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС, снял на видео пять таинственных объектов, находящихся в космосе.

Видеозапись была опубликована в Twitter. Как сообщил космонавт, он занимался съёмкой полярного сияния, но неожиданно появились пять непонятных объектов, летящих параллельным курсом и держащихся на одинаковом расстоянии друг от друга. На видеозаписи они появляются на короткое время – их можно увидеть с девятой по двенадцатую секунду.

Как предположил Вагнер, это могли быть спутники, метеориты, или что-то совершенно иное. По словам Владимира Сурдина, являющегося старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, это спутники Starlink, запущенные компанией Илона Маска SpaceX. Так как запуск производился в одно время, некоторое время эти спутники будут летать рядом, после чего разойдутся в разные стороны.

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  • Анна
  • 19.08.2020
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