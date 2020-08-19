Космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС, снял на видео пять таинственных объектов, находящихся в космосе.
Видеозапись была опубликована в Twitter. Как сообщил космонавт, он занимался съёмкой полярного сияния, но неожиданно появились пять непонятных объектов, летящих параллельным курсом и держащихся на одинаковом расстоянии друг от друга. На видеозаписи они появляются на короткое время – их можно увидеть с девятой по двенадцатую секунду.
Как предположил Вагнер, это могли быть спутники, метеориты, или что-то совершенно иное. По словам Владимира Сурдина, являющегося старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, это спутники Starlink, запущенные компанией Илона Маска SpaceX. Так как запуск производился в одно время, некоторое время эти спутники будут летать рядом, после чего разойдутся в разные стороны.
Space guests, or how I filmed the new time-lapse.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020
The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU