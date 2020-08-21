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Китай долгое время считался настоящим центром мирового производства буквального всего. Однако сейчас многие компании покидают Поднебесную империю. Статистические данные говорят о том, что уже более трети международных брендов переносят производственные мощности в другие страны. Да и остальные не собираются задерживаться в Китае слишком долго – их уход прогнозируется в течение ближайших 3-5 лет.

Причины этого явления очевидны. В 2018 и 2019 годах начались крупные торговые конфликты, в которых главную роль играли Соединенные Штаты. Сейчас к ним добавилась еще и пандемия коронавируса, стартовавшая именно на территории Поднебесной.

Европейские и американские корпорации планируют полностью покинуть «мировую фабрику» в течение 5 лет. Этот процесс повлечет за собой серьезные затраты – до 1 триллиона долларов.

Причиной ухода многие называют именно коронавирус, но на самом деле еще до пандемии начался процесс разрушения цепочек торговли. Его спровоцировали торговые войны между Соединенными Штатами, которые продолжают воевать на два фронта – с КНР и европейскими государствами.

Коронавирус лишь подлил масла в огонь. Он ускорил разрушение этих самых цепочек, а отсутствие спроса на товары и глобальный карантин вынудили многих бизнесменов разъехаться по домам.

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