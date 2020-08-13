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Яков Кедми, военный специалист, посоветовал РФ воспользоваться израильским подходом в противостоянии США, которые размещают свои базы рядом с российскими границами.

Согласно его словам, в настоящее время у Соединенных Штатов нет страха перед возможной атакой на Россию. Если Кремль не возьмет инициативу в свои руку, то он будет «обречен», так как никто не даст ему игнорировать все угрозы и ничего не делать. Дело в том, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в странах, расположенных рядом с РФ, включая Грузию и Украину.

К тому же США постоянно расширяют свое присутствие в восточноевропейских странах, например, в Польше и Румынии. По этой причине Москве стоит последовать примеру Тель-Авива, который пригрозил всем своим противникам уничтожением баз, расположенных рядом с его границами.

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