Очередная акция прямо перед зданием Кабмина Республики Татарстан была организована сообществом «ФемКызлар». Его представительницы пытались привлечь внимание к теме домашнего насилия.

На площадь Свободы в центре Казани вышла феминистка, которая выступала в роли жертвы. Ее нарядили в тапочки и халат, а также загримировали лицо. В руках у девушки был плакат с требованием принять закон против насилия в семье.

Основная цель этой и предыдущих акций казанских феминисток – привлечение внимания общественности к проблеме домашнего насилия. Они добиваются борьбы с ним на законодательном уровне. Кроме того, они постоянно напоминают властям о том, что совсем недавно в столице Татарстана был закрыт центр «Фатима», в котором женщины, столкнувшиеся с насилием, могли получить помощь. Основная причина закрытия – это отсутствие финансирования.