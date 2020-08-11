Сотрудники правоохранительных органов задержали в Калининграде преступника, укравшего мобильный аппарат из автомобиля на глазах у пассажира.

По словам работников регионального управления МВД, преступник сел в открытую машину, стоявшую на улице Серпуховской, и забрал из нее смартфон. Мужчине попыталась помешать десятилетняя школьница, сидевшая в салоне. Однако грабитель смог вырвать девайс и скрыться в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, и нашли злоумышленника. Он был задержан и доставлен в полицейский отдел. Там его опознали пострадавшие. В отношении ранее судимого 45-летнего калининградца было возбуждено уголовное дело.