Внутреннему твердому ядру нашей планеты гораздо старше, чем считалось ранее. Теперь ученые оценивают его возраст в 1,4-4,5 миллионов лет.

Подобный расчет удалось выполнить в результате лабораторного моделирования тех условий, которые созданы природой в самом центре Земли. Эксперимент позволил не только уточнить возраст ядра, но и определить величину его теплопроводности. Кроме того, исследовали обнаружили источники, питающие геодинамо нашей планеты. Под этим названием скрывается механизм, который поддерживает магнитные поля и обеспечивает защиту живых организмов от космической радиации.

Профессор Юнг-Фу Линь, возглавляющий эксперимент в Техасском университете, рассказал, что на изучение ядра с помощью моделирования ушло почти два года. Все дело в том, что исследователи столкнулись с множеством проблем. По его словам, пару раз эксперимент завершался неудачно. Однако сейчас группе ученых все же удалось достичь цели.

Они утверждают, что ранее геодинамо поддерживалось лишь тепловой конвекцией. Сейчас к ней добавился еще один источник энергии – композиционная конвекция. Также исследователям удалось выяснить, что теплопроводность ядра постепенно уменьшается. Сейчас ее уровень на 40-50 процентов меньше, чем во времена формирования планеты.