Анатолий Алтухов, двадцатилетний житель поселка Голышманово, расположенного в Тюменской области, скончался после того, как в августе его избили незнакомцы.

В местных СМИ сообщают, что мужчина вместе со своей женой Яной шел домой из магазина. Внезапно дорогу им преградили 5 незнакомцев, находившихся в нетрезвом состоянии. Они набросились на потерпевшего и избили его. Супруга вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медучреждение.

В больнице мужчина впал в кому. В пятницу, 21 августа, медики констатировали его смерть. Представители управления СК РФ по региону сообщили, что по факту случившегося проходит проверка. Злоумышленники все еще не были найдены.