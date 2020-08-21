читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Череповец вчера, 20 августа, в одном из отделений «Почты России» прошла эвакуация из-за посылки с протухшей селедкой.

Сотрудники почты почувствовали странный «химический» запах, который шел из посылки. После этого они сразу же вызвали работников полиции и МЧС. На место происшествия был отправлен кинолог с обученным псом. Всех, кто находился в отделении, вывели на улицу. Затем стражи правопорядка оцепили здание.

Подозрительная посылка была вскрыта – в ней обнаружили селедку и пряники. Кто-то из отправителей додумался послать рыбу летом. Естественно, она испортилась по пути к адресату. Селедку было решено выбросить, а почтовое отделение вернулось к своей работе.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Татарстане семья отравилась грибами. Один ребенок погиб

Семья из четырех человек оказалась в медицинском учреждении после того, как на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

«Пускай весь мир их увидит»: гуляющих по Сочи туристок в бикини сняли на видео

В Инстаграм-сообществе @krasnodar_kray появился видеоролик с отдыхающими, гуляющими по Сочи в бикини.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полицейские задержали во Владимире подозреваемую в краже денег

В управлении МВД по городу Владимир сообщили о задержании местной жительницы, подозреваемой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 21 августа – дождь, до 21 °C |