В городе Череповец вчера, 20 августа, в одном из отделений «Почты России» прошла эвакуация из-за посылки с протухшей селедкой.

Сотрудники почты почувствовали странный «химический» запах, который шел из посылки. После этого они сразу же вызвали работников полиции и МЧС. На место происшествия был отправлен кинолог с обученным псом. Всех, кто находился в отделении, вывели на улицу. Затем стражи правопорядка оцепили здание.

Подозрительная посылка была вскрыта – в ней обнаружили селедку и пряники. Кто-то из отправителей додумался послать рыбу летом. Естественно, она испортилась по пути к адресату. Селедку было решено выбросить, а почтовое отделение вернулось к своей работе.