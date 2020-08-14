Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, сообщил о том, что перерыв в выступлениях, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции, никак не повлияет на его грядущий поединок.

Сегодня, 14 августа, состоялась пресс-конференция с российским спортсменом, в рамках которой он рассказал о своей подготовке к предстоящему бою с уроженцем Соединенных Штатов Джастином Гэтжи. По его словам, он регулярно тренируется и с этим у него нет никаких проблем, поэтому простой вряд ли скажется на бое.

Ранее россиянин подтвердил информацию о том, что его встреча с американцем пройдет 24 октября текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах. За свою профессиональную карьеру он успел поучаствовать в 28 поединках, и все они закончились его победой.