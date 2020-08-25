Сразу две украинские музыкальные группы предъявили претензии к президенту страны Владимиру Зеленскому за нарушение авторских прав. Первой главу государства обвинила команда «Океан Эльзы». Все дело в том, что в попурри, приуроченное ко Дню независимости государства, был включен фрагмент композиции «Там де нас нема». Разрешения на это музыканты не давали.

В социальной сети Фейсбук они заявили, что Украина – европейская страна, что предполагает уважение всех прав человека. В том числе, и авторских.

Такую же претензию предъявила к президенту и группа «Бумбокс». Ее представители выразили недовольство тем, что на концерте без разрешения авторов прозвучала часть композиции «Вахтерам».

Попурри было представлено в рамках шоу-программы, посвященной музыкальной истории Украины. Песню «Там, де нас нема» исполнила Верка Сердючка при поддержке хора, а композицию «Бумбокса» спел дуэт «Время и Стекло».