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47-летний глава одной из строительных компаний Уфы обвинен в уклонении от налогов. В период с 2013 по 2016 годы возглавляемая им организация не доплатила налогов на сумму 48 млн. рублей. Кроме того, махинации с непосредственным участием обвиняемого, продолжались и в 2017-2018 годах.

В 2013 году мужчина занял должность главбуха. Очень быстро он придумал простую схему для уклонения от уплаты НДС. Для этого было достаточно организовать «липовый» документооборот с придуманными контрагентами, которые исчезали в никуда после якобы оказания услуг стройфирме. Таким образом бухгалтеру удалось 3 года «экономить» на налогах, а украденная у государства сумма составила 48 миллионов рублей.

Кроме того, в 2018 году обвиняемому удалось обманным путем выманить у компаний контрагентов почти 70 миллионов рублей якобы на покрытие задолженности перед налоговыми органами. После того, как махинации вскрылись, счета и имущество строительной организации были арестованы. Обвиняемый полностью признал свою вину и ждет суда.

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