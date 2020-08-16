Радий Хабиров приехал на гору Куштау, чтобы пообщаться с протестующими. Напомним, что борьба за сохранение знаменитого природного памятника ведется еще с момента получения лицензии на его разработку башкирской содовой компанией. То есть, с конца 2018 года.

В ходе переговоров Хабиров заявил, что процесс разработки временно приостанавливается. Он выразил свою готовность идти на компромиссы и убедил протестующих разойтись по домам. Одновременно с этим содовая компания отвела подготовленную для разработки технику.

Выданная компании лицензия позволила ей добывать известняк на горе Куштау. Фактически это означало, что на месте природного памятника в ближайшее время мог появиться большой карьер по добыче этого материала. Жители воспротивились данному решению и с декабря 2018 г. регулярно организовали акции протеста.