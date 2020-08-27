Издание Forbes составило список из 25 самых богатых женщин в России за первое полугодие 2020 года.

В этот список, как отмечается, попали две женщины, являющиеся долларовыми миллиардерами. Это Елена Батурина, возглавляющая рейтинг уже не в первый раз, и Татьяна Бакальчук. Состояние первой оценивается в 1,3 миллиарда долларов, второй – 1,1 миллиарда долларов. Батурина является главой Inteco Management, Бакальчук – основательница Wildberries.

Тройку богатейших женщин России замыкает дочь акционера “Лукойл” Леонида Федуна Екатерина. Её состояние оценивается в 700 миллионов долларов.

Далее следуют Татьяна Ковальчук и Елена Рыболовлева. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.

На последнем, 25 месте в рейтинг оказалась спортсменка Мария Шарапова, чьё состояние – 200 миллионов долларов.