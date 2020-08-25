Позитроний представляет собой квантовую систему, состоящую из двух элементов – электрона и позитрона. Это относительно простая система, которую физики называют «атомом, не имеющим ядра». Благодаря этой простоте ее поведение можно легко рассчитать, обеспечив высокую точность данных расчетов.

Именно это попытался проделать физик Дэвид Кэссиди с группой ученых из лондонского Университетского колледжа. Специалисты сперва получали частицы позитрония, а затем измеряли распределение энергетических уровней используя микроволновое излучение. Полученные результаты ученые сравнили с ранее полученными итогами квантовомеханических вычислений. И вот тут-то их ждал сюрприз. Оказалось, что числа, полученные в первом и втором случае не совпадают между собой.

Теоретически частота излучения, при которой квантовая система должна переходить с одного уровня на другой, должна быть равной 18498 МГц. Однако расчеты, проведенные по итогам эксперимента, показали число 18 501 МГц. И хотя разница на первый взгляд кажется несущественной, она все же выходит за рамки ранее определенной погрешности.

В настоящий момент ученые пытаются понять, почему цифры не совпадают. Версии об ошибках в подсчетах или организации эксперимента, а также о наличии в системе невидимого дополнительного элемента пока подтверждения не получили.