На сайте «Стопкоронавирус.рф» сообщили о смерти еще трех человек от COVID-19 на территории Нижегородской области.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что за минувшие 24 часа в регионе коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 125 местных жителей. В результате общее количество инфицированных достигло значения в 25 635 человек. Всего от данного заболевания скончались 429 пациентов.

Что касается выздоровевших, то из больниц за последние сутки выписались 215 нижегородцев. За все время с момента начала пандемии болезнь смогли победить 22 645 человек. В результате Нижегородская область смогла занять 2-ю строчку по числу выписанных за 24 часа пациентов в РФ.