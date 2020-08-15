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На сайте «Стопкоронавирус.рф» сообщили о смерти еще трех человек от COVID-19 на территории Нижегородской области.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что за минувшие 24 часа в регионе коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 125 местных жителей. В результате общее количество инфицированных достигло значения в 25 635 человек. Всего от данного заболевания скончались 429 пациентов.

Что касается выздоровевших, то из больниц за последние сутки выписались 215 нижегородцев. За все время с момента начала пандемии болезнь смогли победить 22 645 человек. В результате Нижегородская область смогла занять 2-ю строчку по числу выписанных за 24 часа пациентов в РФ.

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