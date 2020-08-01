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Менеджер Магомеда Исмаилова Азамат Бостанов рассказал о размере гонорара бойца за поединок с Александром Емельяненко.

Как отмечается, бой состоялся 24 июля в Сочи, он стал главным поединком в турнике ACA 107. В этом поединке Исмаилов одержал победу в третьем раунде техническим нокаутом.

Бостанов сообщил, что гонорар и Исмаилова, и Емельяненко составил около десяти миллионов рублей. Впрочем, он отметил, что это его личные предположения, и сумма может отличаться от реальной. По словам Бостанова, эта сумма ему просто приснилась, но он захотел о ней рассказать.

Кроме того, Бостанов заявил, что в будущем между бойцами возможно проведение матча-реванша. Как отмечается, о реванше попросил Емельяненко после завершение поединка.

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