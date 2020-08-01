Бесплатный Wi-Fi в общественных местах – это удобство для пользователей. Однако для совершения некоторых действий им лучше не пользоваться. Соблюдение простых правил безопасности позволит не стать жертвой мошенников.

К примеру, нежелательно проходить процедуру регистрации и авторизации на различных сайтах в сети. В особенности на тех, на которых нужно оставлять какие-либо персональные данные. С большой вероятностью эта информация утечет к злоумышленникам.

Кроме того, ни в коем случае не следует совершать покупки в интернет-магазинах, входить в личные кабинеты интернет-банков, а также проверять почту или общаться в мессенджерах, подключившись к бесплатном у Wi-Fi.

Делать все вышеперечисленное не стоит по той простой причине, что подобные сети редко шифруют данные. Поэтому мошенники имеют возможность получить доступ к персональной и платежной информации практически без усилий. Кроме того, злоумышленники могут осуществлять перенаправление пользователей на ресурсы с вредоносным ПО или на фишинговые сайты, ворующие пароли и прочие данные.