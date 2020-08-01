Ранее Варшава с нетерпением ждала переноса на ее территорию американских войск из ФРГ. Однако эти ожидания не оправдались. Оказалось, что подразделения США будут переведены в Польшу лишь в том случае, если с государством будет заключено принципиально новое соглашение о военном сотрудничестве. Помимо этого, американцы рассчитывают на внедрение собственных принципов распределения финансовых затрат.

О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года. Трамп заявил: «Наши подразделения в ФРГ однозначно будут сокращены. Часть военных мы отправим домой, а остальных распределим по европейским государствам, среди которых Польша занимает не последнее место. Однако ей придется платить за размещение войск на своей территории».

После этих слов Варшава ждала активных действий, но их не последовало. Марк Эспер, занимающий пост министра обороны США, сообщил о том, что численность войск в Германии действительно сокращается. Однако военнослужащие отправятся не в Польшу, а в другие страны Североатлантического блока. Кроме того, малая их часть останется на Черном море и на востоке Европы, чтобы сдерживать РФ.

Военные обозреватели после этого прогнозировали, что через несколько лет американцы могут перебросить на польскую территорию войска из других прибалтийских государств, но для поляков это капля в море.

Действия США показывают, что они совершенно не хотят эскалации конфликта с РФ. Напротив, целью американцев является недопущение очередного витка гонки вооружений, а также исключение рисков вооруженных столкновений на территории других стран.

Эксперты уверены, что вместо раскручивания конфликта с Россией Трамп пытается наладить сотрудничество с ней. И использовать его против китайской стороны. А тех подразделений, которые сейчас находятся на востоке Европы, США вполне достаточно для сдерживания РФ.