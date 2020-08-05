Египет собирается приобрести у России истребители Су-35, даже несмотря на американские санкции.

Контракт на партию истребителей был заключён ещё в 2018 году. Как отмечается, необходимость приобретения истребителей обусловлена тем, что Египту нужно противостоять Израилю, который, в свою очередь, для своей боевой авиации приобрёл американские F-35.

На данный момент у Египта для противостояния F-35 есть только Су-35, а потому отказываться от их приобретения они не будут, даже несмотря на санкции со стороны Вашингтона.

В США решительно возражали против приобретения Египтом Су-35, объяснив это тем, что истребители дадут египетской власти превосходство в региональном небе. Вашингтон начал угрожать Египту применением закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”, однако Каир ответил, что контракт с Россией был заключён до принятия этого закона.