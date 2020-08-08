Валери Лореда, девушка-боец MMA из Соединенных Штатов, исполнила зажигательный танец после того, как нокаутировала свою соперницу Тару Графф.

Данный поединок состоялся в рамках турнира Bellator 243. Арбитр остановил бой уже на 2-м раунде. В результате Графф проиграла 22-летней американке техническим нокаутом. Сразу после этого Лореда выполнила несколько танцевальных движений перед камерой, что явно не понравилось ее сопернице.

Соответствующее видео позднее было опубликовано в социальной сети «Твиттер». В СМИ отмечают, что Лореду нередко критикуют за то, что она размещает на своих страницах провокационные или откровенные материалы.