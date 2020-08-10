Жители Новосибирска стали свидетелями проехавшей через город военной колонны из Китая. В ней имелись танки, грузовые машины, бронеавтомобили и другая боевая техника.

Китайскую бронетехнику заприметили на железнодорожных путях рядом с Бугринским мостом. Очевидцы разместили в социальных сетях массу фотографий и видеороликов. Новосибирцы тут же начали активно обсуждать данную информацию. Некоторые предположили, что таким способом китайцы могут перевозить новый вирус.

Другие пользователи считают, что китайскую технику, скорее всего, доставили в Россию, чтобы она смогла принять участие в армейских играх, которые должны будут пройти под Новосибирском. Не исключено также, что ее везут в Московскую область, где должно состояться мероприятие «Армия-2020».