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Жители Новосибирска стали свидетелями проехавшей через город военной колонны из Китая. В ней имелись танки, грузовые машины, бронеавтомобили и другая боевая техника.

Китайскую бронетехнику заприметили на железнодорожных путях рядом с Бугринским мостом. Очевидцы разместили в социальных сетях массу фотографий и видеороликов. Новосибирцы тут же начали активно обсуждать данную информацию. Некоторые предположили, что таким способом китайцы могут перевозить новый вирус.

Другие пользователи считают, что китайскую технику, скорее всего, доставили в Россию, чтобы она смогла принять участие в армейских играх, которые должны будут пройти под Новосибирском. Не исключено также, что ее везут в Московскую область, где должно состояться мероприятие «Армия-2020».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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