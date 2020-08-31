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Журналистка из Англии Лиза Хейзлдайн рассказала, что в западной Европе мало кто слышал о такой вкусовой приправе, как укроп. В России же ее можно встретить буквально на каждом шагу. Листья растения кладут в первые и вторые блюда, в фарш для пельменей и в салаты. Причиной такой любви к укропу она назвала его типичный восточноевропейский привкус.

Журналистку очень удивило, что укроп в России можно встретить в «самых неожиданных местах». Так, он часто попадается в пицце, в суши из Японии, в которой об укропе практически никто не знает, в жареном картофеле и в чипсах.

Хейзлдайн заметила, что использование укропа в одних случаях эффектно подчеркивает вкусовые достоинства блюда, а в других, напротив, слишком уж доминирует над ними. Но если правильно сочетать продукты, приправа все же улучшает вкус многих блюд, поэтому отказываться от нее точно не стоит.

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