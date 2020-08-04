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Телеведущая из Великобритании Аманда Холден на своей странице в Instagram поделилась фотографией, сделанной на пляже.

В кадре 49-летняя ведущая позирует с мокрыми волосами во время выхода из воды. Она облачено в ярко-красное бикини от бренда Melissa Odabash. Образ Аманды был дополнен маникюром в тон купальнику, а также украшениями – тонким браслетом и подвеской на шее.

Поклонники весьма высоко оценили публикацию – за короткое время фотография набрала более 60-ти тысяч “лайков”. В комментариях подписчики осыпали Аманду комплиментами, назвав её прекрасной сногсшибательной, а также одним из самых красивых созданий бога. Некоторые выразили зависть фигуре телеведущей и пожелали быть такими же.

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