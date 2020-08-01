Вера Брежнева, исполнительница из РФ, разместила на своей страничке в Instagram несколько горячих фотографий, на которых она позирует в откровенном кубинском наряде.

Данные снимки были сделаны в Киеве, куда певица прибыла для проведения новых съемок. Они состоялись в лагере Cuba Camp, где недавно прошла вечеринка под открытым небом. Для создания подходящей атмосферы, знаменитость решила облачиться в фестивальное платье, которое лишь частично прикрывало тело артистки.

На опубликованных фото можно также заметить популярного певца Дмитрия Монатика. Брежнева отметила, что скоро должен состояться его концерт. Всего за сутки пост набрал более 130 тысяч отметок «нравится».