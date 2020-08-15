Брэд Питт подал очередной иск в судебные органы США против Анджелины Джоли, которая лишь формально приходится ему супругой. Он заявляет, что новая тяжба должна существенно упростить и ускорить рассмотрение дела о разводе звездной пары.

В заявлении Питт назвал попыткой затормозить бракоразводный процесс просьбу супруги об отзыве судьи. Актер написал, что выбор в пользу Джона Одеркирка они сделали вместе, и нет никаких оснований отзывать его в одностороннем порядке. Все подозрения Джоли в якобы пристрастном отношении в пользу Питта, являются не более чем затягиванием развода.

Бракоразводный процесс Джоли и Питта длится с 2016 года. С тех пор актеры поочередно подают иски друг против друга, предъявляют все новые и новые претензии и находят проблемы. Сейчас актер уверен, что после удовлетворения иска дело сдвинется с мертвой точки.