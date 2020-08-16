На военных полигонах, расположенных в Гродненской области с 17 по 20 августа пройдут масштабные учения белорусской армии. В них планируется задействовать подразделения ракетно-зенитных полков, которые уже заступили на боевое дежурство на границе государства.

Министерство обороны сообщает, что реактивные дивизионы выдвинутся на полигоны «Неман» и «Гожский». Они будут отрабатывать порядок заступления на дежурство по охране границ на тех объектах, которые уже выделены для каждого подразделения.

Кроме того, в этот же период планируются учения на полигонах «Гожский» и «Обуз-Лесновский». Здесь механизированные и танковые батальоны одиннадцатой и шестой бригад будут проходить заранее запланированные занятия по боевой подготовке.

Белорусские войска приведены в полную боевую готовность в связи с учениями. Сейчас они занимают отведенные им позиции и осуществляют подготовку фортификационных сооружений вдоль границ.