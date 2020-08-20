В рамках форума «Армия-2020» компания БМК собирается продемонстрировать глиссирующую амфибию «Дрозд» с полным приводом.

Согласно словам Сергея Терешенкова, руководителя предприятия, «Дрозд» разработан на основе одноименной модульной архитектуры. Этот автомобиль невозможно потопить. На воде он способен разогнаться до 70 километров в час, а на земле – до 100 километров в час. Благодаря высокой проходимости его можно использовать на бездорожье.

Это уникальное транспортное средство способно перевозить грузы весом до 1500 килограмм. Само авто весит всего 2000 килограмм – этого удалось добиться путем применения композитных материалов. На «Дрозде» установлен 260-сильный дизельный мотор. При необходимости его можно оснастить различным оружием.