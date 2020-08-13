Эмма Малинина, 58-летняя супруга известного певца Александра Малинина, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотографию в бикини.

На появившемся кадре, жена певца стоит на побережье моря возле огромной скалы. На ней при этом надет раздельный купальный костюм, позволяющий хорошенько рассмотреть идеальную фигуру Эммы. Многие пользователи отмечают, что она выглядит лучше многих 30-летних девушек.

Поклонники Малининой сразу же забросали ее вопросами о том, как ей удается выглядеть так молодо. Оказалось, что никакого секрета нет. Эмма просто любит вести активный образ жизни, к примеру, она часто катается на велосипеде и не имеет вредных привычек.